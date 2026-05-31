Este domingo fue reportado un robo en una barbería ubicada en la calle Primera del sector Alma Rosa II, en Santo Domingo Este.

De acuerdo con la versión ofrecida por los afectados, el hecho ocurrió la madrugada del sábado, alrededor de las 5:00 de la mañana, cuando cuatro personas habrían roto los hierros de protección y una ventana para ingresar al local.

Los propietarios indicaron que los responsables sustrajeron mercancías de vapeo, máquinas de recortar cabello, dinero en efectivo que se encontraba en la caja registradora y otros artículos almacenados en el negocio.

Pérdidas

La barbería está ubicada frente a Megacentro, en la carretera Mella, una zona de alta concurrencia del municipio.

Según estimaciones preliminares de los dueños del establecimiento, el valor de los artículos robados y los daños ocasionados a la infraestructura supera los 80,000 pesos.

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