Hombre muere y mujer resulta herida tras deslizamiento de vehículo en Nisibón

Estado en que quedó la camioneta en la que viajaba la víctima del accidente. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre perdió la vida y una mujer resultó herida durante un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este domingo en la Autovía del Este, próximo a la comunidad de Nisibón, informó el coronel Joel Villegas, del Cuerpo de Bomberos de Nisibón.

El oficial explicó que el hecho se produjo cuando una camioneta sufrió un deslizamiento, dejando una persona fallecida en el lugar y otra lesionada.

Villegas indicó que la persona herida fue identificada como Alba Encarnación. Mientras que, la víctima mortal fue identificada como Reynaldo Simeon Quevedo Mesa, conductor de una camioneta Toyota Tacoma color azul.

Te puede interesar Cuatro menores lesionados tras el choque de autobús contra un árbol en Boca de Yuma

Asimismo, señaló que al momento de ser asistida por los organismos de emergencia, Encarnación se encontraba inconsciente, por lo que fue trasladada de inmediato por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 al Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey.

El coronel agregó que los equipos de emergencia actuaron rápidamente para brindar asistencia a las víctimas.

Cronología

El accidente se registró alrededor de las 6:30 de la tarde del domingo 31 de mayo, en las proximidades del puente de Yunu, en la Autovía Uvero Alto-Miches, antes de llegar a la Laguna de Nisibón, cuando el vehículo sufrió un deslizamiento por causas que aún no han sido establecidas.

El levantamiento del cadáver fue realizado por la médico legista Ruth Almanza, mientras que las autoridades permanecieron en el lugar a la espera de una grúa para retirar el vehículo y continuar con los procedimientos correspondientes.