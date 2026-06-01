"El peor regalo del Día de las Madres": madre de Katia Sánchez narra cómo se enteró de su muerte

Las autoridades investigan las circunstancias en que murió Katia Nelly Sánchez Solís. ( IMAGEN MEJORADA CON IA )

La madre de Katia Nelly Sánchez Solís, la joven de 30 años cuyo cuerpo fue hallado cerca de una cabaña en la avenida 30 de Mayo, relató el momento en que recibió la noticia de la muerte de su hija, un golpe que describió como "demasiado fuerte" y como "el peor regalo del Día de las Madres".

La mujer contó que se encontraba en su residencia en la carretera Palenque, en San Cristóbal, cuando alrededor de las 7:00 de la mañana un tío suyo le comunicó lo ocurrido.

"Estaba en mi residencia en San Cristóbal, carretera Palenque, y como a las siete de la mañana recibí la noticia de parte de un tío mío de que a mi hija me la habían matado", expresó.

La madre afirmó que la situación ha sido devastadora para ella y para su familia.

"Fue fuerte la situación, muy fuerte, como usted comprenderá. Esto para mí ha sido un golpe muy duro, demasiado fuerte", dijo.

Entre lágrimas, aseguró que su hija fue víctima de una muerte cruel.

"Mi hija me la mataron de una manera tan cruel. Fue un regalo, el peor regalo de madre que me han dado", manifestó.

Katia Nelly Sánchez Solís fue encontrada sin vida la madrugada del domingo 31 de mayo, Día de las Madres, en las proximidades de un establecimiento de la avenida 30 de Mayo, en el Distrito Nacional.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre posibles sospechosos ni sobre la causa de la muerte.

Investigación del caso

La Policía Nacional informó que varias personas han sido trasladadas al Departamento de Investigaciones de Homicidios para ser entrevistadas como parte de las pesquisas.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, explicó que los investigadores continúan recopilando evidencias y realizando el levantamiento de cámaras de vigilancia en la zona para establecer qué ocurrió antes de la muerte de la joven.

"Se están ampliando las investigaciones. En el día de hoy se siguen levantando cámaras y se siguen haciendo entrevistas. Varias personas han sido trasladadas al Departamento de Investigaciones de Homicidios para ser entrevistadas", expresó Pesqueira.

El vocero policial indicó que las autoridades aún no pueden establecer oficialmente si se trató de un hecho violento y que esperan los resultados de los análisis realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

"Tenemos que esperar que el Inacif nos dé los resultados. Evidentemente fue llevada al lugar, pero cualquier declaración debe estar sustentada en evidencias", sostuvo.

Pesqueira agregó que los peritos continúan trabajando en el procesamiento de la escena y en la recolección de elementos que permitan esclarecer el caso.

La Policía aseguró que ofrecerá mayores informaciones una vez concluyan los levantamientos periciales.