Un hombre hiere a su expareja de dos estocadas en Santiago; ella dice que lo había denunciado

Vista del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, en la provincia Santiago, donde permanece ingresada una joven de 23 años que fue herida con un arma blanca presuntamente por su expareja sentimental. ( FUENTE EXTERNA )

Una joven de 23 años resultó herida con un arma blanca tras ser presuntamente atacada por su expareja sentimental, contra quien, según denuncia la víctima, pesa una orden de arresto desde hace varios meses por una denuncia de violencia de género.

La víctima fue identificada como Taísa Taveras, quien permanece ingresada en el Hospital Regional Universitario José María Cabral, de la provincia Santiago. La mujer será intervenida quirúrgicamente en las próximas horas.

Según relató la propia afectada al momento de ser hospitalizada, el agresor es Maveric del Orbe, de 30 años y padre de sus dos hijos.

Explicó que contra el hombre pesaba una orden de arresto por denuncias de violencia de género.

Taveras narró que el hecho ocurrió en el sector Baracoa, en la parte baja de Santiago, donde se encontró con el agresor por coincidencia.

Indicó que tras amenazarla la agredió con un arma blanca en distintas partes de su cuerpo.

Recientes denuncias

La joven afirmó que había interpuesto denuncias recientes ante la Fiscalía de Violencia de Género de Santiago por las amenazas y agresiones que presuntamente venía sufriendo por parte de su expareja.

Cuestionó que las autoridades no han logrado apresar al agresor, pese a que, según dijo, conocían el lugar donde reside.

Hasta el momento, las autoridades no se han referido al caso.