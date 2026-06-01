Extraña caída desde un balcón le cuesta la vida a teniente coronel del Ejército

El teniente coronel del Ejército, Juan Salvador Toribio Mejía. ( FUENTE EXTERNA )

Un teniente coronel del Ejército de la República Dominicana falleció la madrugada de este lunes tras caer desde el cuarto nivel de un edificio ubicado en Punta Cana.

La víctima fue identificada como Juan Salvador Toribio Mejía, de 45 años

De acuerdo con las informaciones preliminares recabadas por las autoridades, el hecho ocurrió alrededor de las 2:40 de la madrugada. Según los testimonios obtenidos en el lugar, Toribio Mejía se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas en el balcón de un apartamento cuando, presuntamente, cayó al vacío.

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El médico legista actuante certificó que el fallecimiento se produjo a consecuencia de un shock hemorrágico provocado por un trauma craneoencefálico severo, compatible con una caída desde altura.

Una mujer que se encontraba junto al hoy occiso relató a los investigadores que estaba sentada en el balcón y que, al dirigirse hacia la sala, escuchó un grito. Al voltearse observó que el cristal del balcón estaba roto y que el hombre había caído al vacío. Posteriormente descendió hasta el área exterior, donde lo encontró tendido en el suelo.

De igual manera, una hija del fallecido manifestó que observó a su padre apoyado en el cristal del balcón y que, al intentar incorporarse, la estructura de vidrio se rompió, provocando la caída.

Proceso investigativo

Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver y continúan las investigaciones para esclarecer todos los detalles relacionados con el caso.

Durante las diligencias efectuadas en el apartamento, familiares indicaron desconocer el paradero del arma de reglamento asignada al oficial, la cual no fue localizada durante una búsqueda realizada en la vivienda.