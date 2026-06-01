Fin de semana de Día de las Madres deja cuatro mujeres asesinadas en distintos puntos del país

Los hechos se registraron en el Distrito Nacional y en demarcaciones del interior. ( FUENTE EXTERNA )

Cuatro mujeres fallecieron en hechos violentos ocurridos durante el fin de semana en La Romana, Puerto Plata, La Altagracia y el Distrito Nacional, informó este lunes la Policía Nacional, que mantiene abiertas las investigaciones de varios de los casos. El domingo 31 de mayo se celebró el Día de las Madres en República Dominicana.

Uno de los hechos ocurrió en el municipio Villa Hermosa, provincia La Romana, donde fue arrestado Hérvido Zorrilla Rodríguez, acusado de ultimar a su pareja sentimental, Ángela Eva Michel, de 20 años.

Según explicó el vocero policial, Diego Pesqueira el hombre fue detenido en flagrante delito y ya fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.

Otro caso se registró en Luperón, Puerto Plata. De acuerdo con los reportes preliminares, Jesús María Cruz Pérez, de 60 años, causó la muerte por heridas de bala a su pareja, Nancy Brito Cuyova, de 53 años.

Las autoridades indicaron que posteriormente el hombre se quitó la vida al ingerir una sustancia tóxica en una propiedad ubicada detrás de su residencia, en un hecho investigado como un feminicidio-suicidio.

Mientras, en Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia, falleció Yurie Snetina Zapata Pichardo a consecuencia de una herida cortopunzante en el cuello que presuntamente le habría ocasionado su compañero sentimental, identificado como Amaury Almonte. La Policía informó que el hombre es activamente buscado por las autoridades.

En otro hecho, ocurrido en la madrugada del domingo, fue hallado el cuerpo sin vida de Katia Nelly Sánchez Solís, de 30 años, en las proximidades de una cabaña de la avenida 30 de Mayo, en el Distrito Nacional.

Sobre este caso, las autoridades señalaron que continúan ampliando las investigaciones mediante el levantamiento de cámaras de vigilancia y entrevistas a varias personas trasladadas al Departamento de Investigaciones de Homicidios para fines de interrogatorio.

El vocero policial indicó que aún esperan los resultados de los análisis realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar las circunstancias exactas de la muerte.

"Tenemos que sustentar cualquier declaración en evidencias. Vamos a esperar que los peritos que realizan los levantamientos nos rindan sus informes para ofrecer mayores detalles", expresó.

Hechos preocupan a las autoridades

Al referirse a los casos, el portavoz calificó los hechos como "muy lamentables" y afirmó que representan una preocupación para las autoridades.

"Una sola vida que se pierda resulta altamente preocupante. Como sociedad debemos reflexionar sobre qué está motivando este tipo de acciones y trabajar unidos para prevenir que continúen ocurriendo", manifestó.