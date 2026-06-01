Asaltante mata a su compañero de fechorías mientras disparaba contra las víctimas

La víctima murió producto de un disparo en la cabeza. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven murió la noche del domingo tras ser impactado por un disparo en la cabeza realizado por un compañero, mientras ambos presuntamente participaban en un asalto en el sector La Altagracia de San Francisco de Macorís.

El fallecido fue identificado como Blady Junior Ceballos, conocido como "Chonguito".

El hecho quedó captado por una cámara de vigilancia. En las imágenes se observa a varios individuos interceptando a un grupo de personas en la vía pública.

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Posteriormente, uno de los presuntos asaltantes persigue a las víctimas mientras realiza varios disparos.

Durante la persecución, uno de los proyectiles impactó a Ceballos, quien cayó al pavimento gravemente herido.

Tras percatarse de lo ocurrido, los acompañantes trasladaron al joven a un centro de salud, donde fue declarado muerto.

Acciones investigativas

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho.

Asimismo, trabajan para identificar al responsable del disparo para proceder con su localización y sometimiento a la justicia .