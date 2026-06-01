“La niña podía estar conmigo”: el clamor de la tía de la adolescente hallada muerta en Conani

La tía de la menor, Reinada Paul, y otros familiares exigen justicia ante su repentina muerte. ( DIARIO LIBRE/SAMIL DOMINICI )

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la adolescente que se encontraba bajo la tutela del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), su familia rompió el silencio para denunciar las trabas burocráticas que, según afirman, impidieron que la menor estuviera en un entorno seguro y familiar.

Con la voz quebrantada pero firme, la tía de la occisa, Reinada Paul cuestionó con dureza los criterios de evaluación de la entidad estatal, asegurando que su hogar cumplía con todas las condiciones dignas para albergar a su sobrina antes de que ocurriera el fatal desenlace.

“Ellos fueron a mi casa, tomaron fotos por todos lados. Yo tengo sala, cocina y habitaciones. La niña podía estar conmigo”, señaló la pariente, visiblemente afectada por el proceso institucional que hoy cuestiona profundamente.

Una evaluación bajo la lupa

Para la familia, la inspección del hogar parecía el paso definitivo para lograr la reunificación y proteger a la adolescente. Sin embargo, las respuestas demoraron más que el peligro al que estaba expuesta la menor.

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Aseguran que constantemente acudieron a Conani pero nunca recibieron respuestas claras y hoy se encuentran enlutados por el dolor y la pérdida.

“No sé por qué no la querían entregar”, manifestó la mujer, quien aseguró que durante ese período intentó obtener respuestas de las autoridades sin éxito.

Asimismo, negó tener conocimiento de situaciones de violencia, abuso o conflictos que justificaran la permanencia de la menor bajo custodia estatal.

Al intentar abordar a los representantes entre cara serias e indulgentes indicaron que cualquier información sería dado por el departamento de prensa.