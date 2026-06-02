Conani dice pabellón donde murió menor estaba bajo supervisión de dos guías y una militar

La presidenta de Conani indicó que la adolescente de 17 años identificada por las autoridades como la presunta ideóloga del crimen tenía apenas 13 días en el hogar de paso y tenía buena relación con la víctima ( FUENTE EXTERNA )

La presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Ligia Pérez Peña, informó que la adolescente de 14 años hallada muerta en un hogar de paso de San Antonio de Guerra se encontraba alojada en un pabellón bajo la supervisión de dos guías y una custodia militar.

Según explicó, la habitación que alberga 30 niñas operaba bajo los protocolos establecidos por la institución para los hogares de paso.

"Lo que debemos aclarar es que sí estaba el personal con ellas. Estaban en una habitación de un pabellón con adolescentes. Nuestro protocolo de asistencia residencial establece que debe haber una guía por cada 15 niñas. Había guías y una custodia militar, es decir que el protocolo se estaba cumpliendo hasta ahí" Ligia Pérez Peña Presidenta ejecutiva del Conani “

Agregó que las normas de la institución contemplan acompañamiento continuo para las adolescentes, incluso para acudir al baño, con una guía encargada de asistirlas mientras otra permanece vigilando al resto de las menores.

Guías salieron

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, la titular reveló que alrededor de las 12:30 de la madrugada, las dos guías asignadas al área salieron para recibir a una menor que fue trasladada al hogar de paso por agentes de la Policía Nacional tras ser puesta bajo protección.

“Las dos guías bajaron a recibir a esa menor, pero quedó en la habitación la custodia militar. Ellas subieron inmediatamente con la niña para acostarla y buscarle un kit de higiene personal”, expresó.

Pérez Peña señaló que las cámaras de vigilancia registraron tanto la salida como el retorno de las guías, material que forma parte de las evidencias que analiza el Ministerio Público para reconstruir lo ocurrido.

“Estamos esperando ansiosos qué arrojan las investigaciones”, manifestó.

Ideóloga llevaba 13 días en el centro

La presidenta de Conani indicó que la adolescente de 17 años identificada por las autoridades como la presunta ideóloga del crimen tenía apenas 13 días en el hogar de paso y se encontraba en proceso de evaluación para determinar su perfil y las intervenciones que requería.

“Nunca dio indicación de que tenía niveles de violencia. Al contrario, cuando la víctima llegó se adaptó muy bien al lugar y llevaba buena relación con las niñas, incluso la peinaba”, sostuvo.

Pérez Peña aseguró que el personal del centro permanece impactado por lo ocurrido. “Todavía no salimos del asombro y la consternación”, expresó.

Conani niega haber retenido a la menor

La funcionaria también respondió a las declaraciones de familiares de la adolescente fallecida, quienes han cuestionado por qué la menor permanecía bajo tutela estatal.

Explicó que la adolescente había estado hospitalizada antes de ingresar a Conani y que el centro de salud notificó al Ministerio Público una situación de vulnerabilidad relacionada con uno de sus familiares.

“La niña estuvo previamente hospitalizada antes de su ingreso a Conani. El centro informó al Ministerio Público una situación de vulnerabilidad de la niña con uno de los familiares, y por eso el Ministerio Público determinó que no debía ir a la familia sino a Conani hasta tanto se investigara esa situación”, afirmó.

Asimismo, rechazó que la institución haya impedido la entrega de la menor a sus familiares.

“No es Conani que decide quedarse con la niña, sino la orden del Ministerio Público. Cuando la tía de la víctima dice que se negaron a entregarla, no se refiere a Conani sino al hospital”, sostuvo.

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias de la muerte de la adolescente ocurrida en el hogar de paso ubicado en el municipio San Antonio de Guerra.

La Segunda Sala Penal de Niños, Niñas y Adolescentes dispuso el internamiento provisional por 30 días a tres menores señaladas de homicidio mientras avanza el caso.