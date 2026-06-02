Entregan cuerpo de adolescente hallada muerta en hogar de Conani

La entrega de los restos se produce tras nueve días después de la tragedia que conmocionó a la opinión pública. ( DIARIO LIBRE )

El cuerpo de la adolescente hallada sin vida mientras se encontraba bajo la tutela del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) fue entregado este martes a sus familiares, luego de una decisión emitida por la jueza Nicole Mejía, de la Segunda Sala Penal de Niños, Niñas y Adolescentes.

La entrega de los restos se produce tras nueve días después de la tragedia que conmocionó a la opinión pública, permitiendo que la familia pueda finalmente realizar las honras fúnebres de la menor.

Antonio Paul, familiar de la adolescente, informó que el sepelio se realizará de manera discreta e intima debido al tiempo transcurrido desde el fallecimiento.

Medida cautelar

La Segunda Sala Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo, dictó el lunes 30 días de medida cautelar de internamiento provisional a tres adolescentes de 14, 16 y 17 años, por el hecho.

El abogado de la familia de la víctima, Félix Prenza, informó que las adolescentes enfrentan una acusación provisional de homicidio y que, hasta el momento, se desconocen las circunstancias que habrían originado el hecho.

Según el relato ofrecido por una adolescente que presenció los hechos y que compartía habitación con la víctima y las presuntas responsables, todo ocurrió durante la madrugada del 24 de mayo pasado mientras dormían en el centro de acogida. En la habitación había por lo menos 30 menores.

La testigo explicó a las autoridades que observó cuando tres adolescentes invitaron a la hoy occisa al baño "para darle una sorpresa". Dijo que como no la invitaron, se quedó en su cama.

Minutos después, según su declaración, las ahora imputadas vendaron los ojos de la víctima. Acto seguido, una la sujetó por los brazos y otra por las piernas, la llevaron al piso y le colocaron una sábana alrededor del cuello.

La adolescente relató que la víctima intentó resistirse y comenzó a gritar, pero le cubrieron la boca para impedir que pidiera ayuda. Mientras esto ocurría, la testigo aseguró que fingió estar dormida por temor a que también le hicieran daño.