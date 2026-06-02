Yuri Zapata fue a visitar a una amiga; expareja la siguió para cometer el feminicidio

El examen preliminar determinó que la víctima presentaba una herida anfractuosa en el cuello y el maxilar inferior provocada por un arma blanca. ( ARCHIVO )

En la casa de una amiga fue donde Yuri Ernestina Zapata Pichardo encontró la muerte a manos de su expareja, Leandro Almonte Lantigua, alias "Amauri", en un hecho ocurrido en el sector Teta Quieta, Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia.

De acuerdo con las informaciones obtenidas, la mujer, de 40 años de edad, había acudido a visitar a una amiga cuando fue sorprendida por el hombre, de quien llevaba aproximadamente siete meses separada. Sin embargo, este insistía en retomar la relación.

Según los datos recabados durante la investigación, Almonte Lantigua habría seguido a la víctima hasta la vivienda y, una vez allí, presuntamente la atacó con un arma blanca tipo machete, ocasionándole una herida mortal en el cuello.

La alerta del feminicidio

Se recuerda que, el pasado sábado 30 de mayo las autoridades recibieron la alerta sobre una mujer sin vida dentro de una vivienda ubicada en la calle Tercera del referido sector. Al llegar al lugar, los investigadores confirmaron el fallecimiento de Zapata Pichardo.

El examen preliminar determinó que la víctima presentaba una herida anfractuosa en el cuello y el maxilar inferior provocada por un arma blanca.

Tras cometer el hecho, el presunto agresor emprendió la huida, por lo que las autoridades mantienen su búsqueda mientras profundizan las investigaciones.

Zapata Pichardo deja en la orfandad a un hijo, quien no era descendiente del presunto agresor.

De acuerdo con los datos de su documento de identidad, cuyo número inicia con 037, tanto la víctima como el presunto homicida son oriundos de la provincia Puerto Plata.