Hallan muerto en hotel de Puerto Plata a hombre que era buscado por feminicidio en La Altagracia

El hombre habría ingerido una sustancia tóxica que le causó la muerte. ( ARCHIVO )

La Policía Nacional informó que fue encontrado sin vida en una habitación de hotel un hombre que era buscado mediante una orden de arresto por su presunta vinculación en la muerte de su compañera sentimental, ocurrida el pasado 30 de mayo en Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia.

Se trata de Leandro Almonte Lantigua, alias "Amauri", de 45 años, cuyo cuerpo fue hallado la tarde del 1 de junio en un hotel ubicado en el sector El Gualete, municipio Villa Isabela, en la provincia Puerto Plata.

De acuerdo una nota de prensa de la Policía, según el acta de levantamiento, la causa de muerte fue envenenamiento por ingestión de una sustancia tóxica, por lo que las autoridades investigan el caso como un posible suicidio.

Miembros del Ministerio Público y de los organismos de investigación realizaron el levantamiento correspondiente en la escena, mientras que el cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos de rigor.

Yuri Zapata Pichardo

Almonte Lantigua era buscado mediante la orden de arresto No. 02121-2026 por su presunta responsabilidad en la muerte de Yuri Ernestina Zapata Pichardo, de 40 años, falleció el pasado sábado a consecuencia de heridas de arma blanca.

De acuerdo con las informaciones obtenidas, la mujer había acudido a visitar a una amiga cuando fue sorprendida por el hombre, de quien llevaba aproximadamente siete meses separada.

Según los datos recabados durante la investigación, Almonte Lantigua habría seguido a la víctima hasta la vivienda y, una vez allí, presuntamente la atacó con un arma blanca tipo machete, ocasionándole una herida mortal en el cuello.

El día del hecho, las autoridades recibieron la alerta sobre una mujer sin vida dentro de una vivienda ubicada en la calle Tercera en el sector Teta Quieta. Al llegar al lugar, los investigadores confirmaron el fallecimiento de Zapata Pichardo.

El examen preliminar determinó que la víctima presentaba una herida anfractuosa en el cuello y el maxilar inferior.

Zapata Pichardo deja en la orfandad a un hijo, quien no era descendiente del presunto agresor.

La Policía indicó que las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles relacionados con el caso.