Muere niño de dos años tras ser embestido por motocicleta mientras estaba en una acera en Santiago

El menor murió en un centro de salud como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el accidente. ( FUENTE EXTERNA )

Un niño de dos años murió luego de ser impactado por una motocicleta que presuntamente era conducida a alta velocidad en el sector La Piña de Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste.

La víctima fue identificada como Luis de Jesús Meléndez, de dos años de edad.

Según denunciaron sus familiares, el menor se encontraba sobre la acera cuando ocurrió el trágico hecho.

Te puede interesar Niña de tres años muere ahogada en una piscina en Puerto Plata

Entre lágrimas, la madre del menor, Yaira Sánchez, afirmó que su hijo no estaba en la calle al momento del impacto.

Exigió que las autoridades hagan justicia.

"Quiero que se haga justicia por mi hijo y que este caso no quede impune, porque así como mató a mi hijo puede matar a otra persona", expresó la mujer visiblemente afectada.

Niño murió en el hospital

La madre indicó que, fue notificada de lo ocurrido cuando el menor ya había sido trasladado a un centro de salud. Sin embargo, cuando llegó al hospital, los médicos le informaron que el niño había fallecido a causa de las graves lesiones sufridas en el accidente.

Sánchez sostuvo que el motorista se desplazaba a una velocidad excesiva al momento del choque.

El conductor del motor, cuyo nombre no ha sido ofrecido, se encuentra detenido.