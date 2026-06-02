Niña de tres años muere ahogada en una piscina en Puerto Plata
La tragedia ocurrió mientras la familia se encontraba de vacaciones
Una niña de tres años falleció tras caer a una piscina mientras se encontraba junto a su familia en una villa en la provincia Puerto Plata.
- La víctima fue identificada como Amanda Michelle Maldonado.
De acuerdo con informaciones preliminares, la pequeña observaba a un gato mientras caminaba por los alrededores de la piscina, momento en que cayó al agua.
A pesar de los esfuerzos realizados para reanimarla, no fue posible salvarle la vida.
Amanda Michelle era hija del empresario Manuel Maldonado y Guillersis Claudio, conocida en redes sociales como "la Negra del Swing".
La tragedia ha provocado consternación entre familiares, amigos y residentes del municipio Jarabacoa, provincia La Vega, comunidad de donde es oriunda la familia.