×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
niña ahogada
niña ahogada

Niña de tres años muere ahogada en una piscina en Puerto Plata

La tragedia ocurrió mientras la familia se encontraba de vacaciones

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Niña de tres años muere ahogada en una piscina en Puerto Plata
Amanda Michelle Maldonado, la niña de tres años que falleció tras caer a una piscina en una villa de la provincia Puerto Plata. (FUENTE EXTERNA)

Una niña de tres años falleció tras caer a una piscina mientras se encontraba junto a su familia en una villa en la provincia Puerto Plata.

  • La víctima fue identificada como Amanda Michelle Maldonado

De acuerdo con informaciones preliminares, la pequeña observaba a un gato mientras caminaba por los alrededores de la piscina, momento en que cayó al agua.

RELACIONADAS

  • Intentaron salvarle la vida

    • A pesar de los esfuerzos realizados para reanimarla, no fue posible salvarle la vida.

    Amanda Michelle era hija del empresario Manuel Maldonado y Guillersis Claudio, conocida en redes sociales como "la Negra del Swing".

    La tragedia ha provocado consternación entre familiares, amigos y residentes del municipio Jarabacoa, provincia La Vega, comunidad de donde es oriunda la familia.

    TEMAS -
    • Compartir por Twitter
    • Compartir por Facebook

    Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.