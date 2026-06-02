Niña de tres años muere ahogada en una piscina en Puerto Plata

Amanda Michelle Maldonado, la niña de tres años que falleció tras caer a una piscina en una villa de la provincia Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

Una niña de tres años falleció tras caer a una piscina mientras se encontraba junto a su familia en una villa en la provincia Puerto Plata.

La víctima fue identificada como Amanda Michelle Maldonado.

De acuerdo con informaciones preliminares, la pequeña observaba a un gato mientras caminaba por los alrededores de la piscina, momento en que cayó al agua.

Intentaron salvarle la vida

A pesar de los esfuerzos realizados para reanimarla, no fue posible salvarle la vida.

Amanda Michelle era hija del empresario Manuel Maldonado y Guillersis Claudio, conocida en redes sociales como "la Negra del Swing".

La tragedia ha provocado consternación entre familiares, amigos y residentes del municipio Jarabacoa, provincia La Vega, comunidad de donde es oriunda la familia.