Cuatro hijos pierden a su madre: Nancy Brito fue asesinada por su expareja

Cinco años después de separarse, Nancy Brito Ulloa fue asesinada presuntamente por su expareja, Roberto Cruz, en un hecho que estremeció al municipio de Luperón, provincia Puerto Plata.

Brito Ulloa, de 55 años, murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), donde fue trasladada tras resultar gravemente herida de un disparo en la cabeza.

De acuerdo con informaciones preliminares la mujer se encontraba en un salón de belleza cuando habría notado la presencia de su expareja e intentado refugiarse en una habitación trasera del establecimiento. El hombre habría entrado al lugar y le disparó.

Roberto Cruz falleció posteriormente, presuntamente luego de ingerir una sustancia tóxica. Las autoridades investigan el caso como un posible feminicidio-suicidio.

Contexto de violencia contra las mujeres

Parientes de los fallecidos dijeron estar sorprendidos por lo ocurrido. Según indicaron, ambos tenían alrededor de cinco años separados y, hasta donde tenían conocimiento, durante la relación y después de la ruptura no se habían registrado episodios previos de violencia.

La víctima era madre de cuatro hijos, todos adultos.

La muerte de Brito Ulloa ocurrió durante un fin de semana especialmente violento para las mujeres en República Dominicana. Según la Policía Nacional, cuatro mujeres murieron en hechos violentos registrados en La Romana, Puerto Plata, La Altagracia y el Distrito Nacional durante el fin de semana en que el país celebró el Día de las Madres.

Uno de los casos ocurrió en Villa Hermosa, La Romana, donde fue arrestado un hombre acusado de matar a su pareja sentimental, Ángela Eva Michel, de 20 años. Otro se registró en Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia, donde Yurie Snetina Zapata Pichardo murió por una herida cortopunzante en el cuello que las autoridades atribuyen de manera preliminar a su compañero sentimental, quien era buscado por la Policía. En el Distrito Nacional, fue hallado el cuerpo de Katia Nelly Sánchez Solís, de 30 años, próximo a una cabaña de la avenida 30 de Mayo, caso que seguía bajo investigación.

La Procuraduría General de la República reportó que entre enero y marzo de 2026 se registraron 22 feminicidios y 17,552 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. El informe oficial señala que las exparejas figuran como los agresores de mayor incidencia en los casos registrados, con un 49 %, seguidas por las parejas actuales, con un 18.25 %.