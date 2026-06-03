Un conductor que se desplazaba bajo los efectos del alcohol y cruzó un semáforo en rojo provocó el accidente que terminó con la vida del agente migratorio Snayder Almánzar Mena, de 20 años, y dejó heridos a otros miembros de la Dirección General de Migración (DGM) y las Fuerzas Armadas.

Según informó la DGM, el conductor del vehículo involucrado dio positivo a la prueba de alcohol practicada tras el choque ocurrido la madrugada del domingo 31 de mayo en la intersección de las avenidas Jiménez Moya e Independencia. Actualmente permanece detenido mientras avanza el proceso judicial correspondiente.

Una cámara de seguridad captó el momento en que una yipeta Porsche, blanca, con tres ocupantes a bordo, transitaba a alta velocidad por la avenida Jiménez Moya en dirección norte-sur cuando cruzó la luz roja del semáforo e impactó una camioneta de la DGM que transportaba la patrulla mixta.

Detalles del accidente

El choque ocurrió cuando el equipo iniciaba labores de interdicción migratoria en el Distrito Nacional. Como resultado, dos agentes de Migración y cuatro miembros del Ejército resultaron heridos.

La víctima mortal, Snayder Almánzar Mena, sufrió un trauma craneoencefálico severo y fue trasladado de emergencia al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde fue sometido a una cirugía. Sin embargo, falleció posteriormente a causa de las lesiones sufridas.

Reacciones y consecuencias

La DGM informó además que uno de los soldados del Ejército de República Dominicana continúa ingresado en el centro médico a la espera de una intervención quirúrgica.

El fallecimiento del joven agente, miembro de la tercera promoción de agentes de la DGM graduada en 2025, ha generado pesar dentro de la institución, que expresó sus condolencias a sus familiares y destacó que se trata de una pérdida irreparable para la entidad.