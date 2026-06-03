Arrestan a tres hombres acusados de simular ser taxistas para asaltar a pasajeros

Los tres hombres apresados son señalados como miembros de una estructura delictiva que operaba en Santiago y Monseñor Nouel. ( IMAGEN MEJORADA CON IA )

La Policía Nacional informó este miércoles sobre el apresamiento en Santiago de tres hombres acusados de integrar una presunta banda que se hacía pasar por taxistas para captar pasajeros y despojarlos de sus pertenencias en distintos puntos del país.

Los detenidos fueron identificados como Jordy Abreu Capellán, de 32 años; Elvin de Jesús Torres Espinal, de 28; y Charli Peña, de 29.

Los tras son señalados como miembros de una estructura delictiva que operaba entre las provincias de Santiago y Monseñor Nouel.

De acuerdo con las investigaciones, los implicados simulaban ofrecer servicios de transporte a sus víctimas. Una vez estas abordaban los vehículos, eran trasladadas a lugares apartados, donde presuntamente eran amenazadas y despojadas de dinero en efectivo, documentos personales, teléfonos celulares, equipajes y otras pertenencias de valor.

Las pesquisas establecen que entre las víctimas figuran varios ciudadanos kenianos que se encontraban de tránsito por República Dominicana tras participar en labores humanitarias en Haití. El asalto a los extranjeros ocurrió el pasado 29 de abril.

Operativo de búsqueda

La institución del orden indicó que la estructura también estaría integrada por un hombre identificado únicamente como “el Patu”, quien permanece prófugo y es activamente buscado por las autoridades.

Abreu Capellán y Torres Espinal fueron arrestados en el sector Bella Vista, de Santiago, mientras se desplazaban en una camioneta Toyota Hilux. Posteriormente, mediante labores de inteligencia, fue localizado y detenido Charli Peña en Bonao, donde las autoridades recuperaron una computadora portátil marca HP que pertenece a uno de los ciudadanos kenianos afectados.

Durante el proceso investigativo también fueron ocupados varios teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a análisis como parte de las evidencias del caso.

Los detenidos, junto a los objetos recuperados, serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.