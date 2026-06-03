La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles el fallecimiento del agente migratorio Snayder Almánzar, quien permanecía ingresado tras resultar gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del pasado 31 de mayo, Día de las Madres.

El accidente ocurrió cuando una yipeta Porsche, blanca, con tres personas a bordo, transitaba a alta velocidad por la avenida Jiménez Moya en dirección norte-sur. Al llegar a la intersección con la avenida Independencia, cruzó el semáforo en rojo e impactó una camioneta doble cabina blanca de la DGM.

La patrulla estaba integrada por seis agentes de la Dirección General de Migración (DGM) y cinco miembros del Ejército de la República Dominicana, de los cuales dos agentes y cuatro militares resultaron heridos.

La DGM explicó que Snayder Almánzar fue quien sufrió las heridas más graves. Desde el momento del accidente permaneció recibiendo atenciones médicas y luchando por su recuperación, pero falleció la noche del martes 2 de junio debido a la gravedad de las lesiones.

Asimismo, señaló que el agente fallecido sufrió un trauma craneoencefálico y murió a causa de un shock hipovolémico. Tanto él como los demás heridos fueron socorridos por unidades y varias ambulancias del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, que los trasladaron rápidamente a un centro de salud, donde recibieron atenciones médicas.

En cuanto al conductor del vehículo que impactó la patrulla de Migración, la institución informó que fue sometido a la prueba de alcoholemia tras el accidente, la cual resultó positiva. Desde entonces, permanece detenido y a la espera del proceso judicial correspondiente.

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Reacciones y condolencias de la Dirección General de Migración

La entidad expresó su profundo pesar por la pérdida de su colaborador, a quien describió como un compañero comprometido y dedicado a sus funciones.

"Hoy recordamos a Snayder con respeto y cariño, honrando su memoria y acompañando en pensamiento y oración a todos los afectados por esta tragedia", manifestó la institución en un comunicado.

Asimismo, la Dirección General de Migración extendió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de Almánzar, al tiempo que deseó una pronta recuperación a los demás agentes involucrados en el accidente.

Almánzar Mena pertenecía a la Tercera Promoción de Agentes de la DGM, graduada en el 2025.