Policía mata hombre que era buscado por presunta implicación en homicidio

El hoy occiso era buscado mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0019186 por su presunta participación en la muerte de Raúl Núñez. ( ARCHIVOS )

La Policía Nacional informó este miércoles que Joel Henry Aponte, alias "Brujito", de 23 años, falleció mientras recibía atenciones médicas luego de resultar herido durante una intervención realizada por agentes de la Subdirección Regional Sureste de Investigación (Dicrim).

De acuerdo con el informe policial preliminar, Aponte era buscado mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0019186 por su presunta participación en la muerte de Raúl Núñez, alias "Rulo", de 20 años, ocurrida el pasado 4 de marzo en el sector Villa Progreso II.

La institución indicó que el joven fue localizado durante labores de inteligencia y búsqueda desarrolladas por agentes investigadores. Según la versión oficial, al momento de la intervención habría realizado disparos contra los agentes, lo que dio lugar a un intercambio de disparos en el que resultó herido.

Posteriormente fue trasladado al Hospital Regional Docente Doctor Antonio Musa, donde falleció mientras recibía asistencia médica.

Acciones y resultados de la operación policial

Durante la operación, las autoridades ocuparon una pistola Glock 19, calibre 9 milímetros, que presuntamente portaba de manera ilegal.

En la misma acción fue detenido Edwin Michael Scioscia, de 21 años, quien acompañaba a Aponte. Al detenido se le ocupó una pistola Smith & Wesson, calibre 9 milímetros, para la cual tampoco presentó documentación legal, según la Policía.

La institución informó que las investigaciones desarrolladas por la División de Homicidios del Dicrim identificaban a Aponte como uno de los presuntos responsables de la muerte de Núñez, sustentadas en testimonios y evidencias científicas recopiladas durante el proceso investigativo.