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joven herida
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Mujer resulta herida tras ser atacada presuntamente por su expareja en Maimón

El hombre había incendiado la vivienda de la joven en un incidente previo

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    Mujer resulta herida tras ser atacada presuntamente por su expareja en Maimón
    La joven María Mercedes Matías recibe atenciones médicas tras recibir heridas de parte de su expareja. (FUENTE EXTERNA)

    Una joven resultó gravemente herida tras recibir varias estocadas, presuntamente a manos de su expareja, en un hecho ocurrido en el sector Los Sosa, del municipio de Maimón, provincia Monseñor Nouel.

    La víctima fue identificada como María Mercedes Matías, quien fue trasladada de emergencia a un centro de salud, donde recibe atenciones médicas debido a las heridas sufridas durante el ataque.

    De acuerdo con informaciones preliminares presentadas este jueves por la Policía Nacional, la joven había abandonado el municipio de Quisqueya, en la provincia San Pedro de Macorís, y se había trasladado a Maimón con el propósito de protegerse del presunto agresor, identificado como Daniel Charle, alias Cache, de 45 años de edad.

    Antecedentes del ataque

    Según versiones recogidas en el lugar, la separación de la pareja se produjo luego de que el hombre supuestamente incendiara la vivienda de la mujer en un incidente ocurrido con anterioridad.

    Sin embargo, días después de que María Mercedes Matías llegara a Monseñor Nouel, el hombre logró ubicarla y presuntamente la atacó con un arma blanca, ocasionándole múltiples heridas.

    Investigación en curso

    • Por el hecho, la Policía Nacional emitió una alerta de búsqueda contra el agresor e investigan las circunstancias del suceso.

    Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre el estado de salud de la víctima ni sobre posibles medidas adoptadas contra el señalado atacante.

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