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Muere un motorista tras chocar con una vaca en la carretera de El Seibo–Miches

La víctima falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Dr. Teófilo Hernández

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    Muere un motorista tras chocar con una vaca en la carretera de El Seibo–Miches
    Al momento del suceso el motorista se desplazaba sin casco protector por la carretera de El Seibo–Miches. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    Un hombre de 60 años perdió la vida la noche del miércoles luego de sufrir un accidente de tránsito al impactar la motocicleta que conducía contra una vaca en la carretera El Seibo–Miches, próximo a la sección Magarín, en esta provincia.

    Detalles del accidente

    La víctima fue identificada como Eriberto Núñez Solano, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Dr. Teófilo Hernández de El Seibo, a consecuencia de los golpes y heridas sufridos durante el accidente.

    El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche de ayer miércoles 3 de junio, cuando Núñez Solano transitaba en dirección sur-norte por la referida vía y colisionó con una vaca que se encontraba en la carretera.

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    Las víctima conducía una motocicleta cuyos datos no pudieron ser obtenidos, debido a que el vehículo no se encontraba en el lugar al momento de la intervención de los agentes.

    Circunstancias del hecho

    Asimismo, el motociclista se desplazaba sin casco protector al momento del accidente.

    • Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas del hecho y establecer responsabilidades. 

    El caso permanece bajo investigación por parte de los organismos competentes.

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    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.