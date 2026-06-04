Recluso muere en centro penitenciario de Dajabón

El Centro de Rehabilitación Beller, en la provincia de Dajabón, donde falleció el recluso. ( DIARIO LIBRE / JAVIER GENAO )

La mañana de este jueves fue encontrado sin signos vitales un recluso preventivo en el Centro de Rehabilitación Beller, en Dajabón, un hecho que ha generado interrogantes y que será investigado por las autoridades competentes.

La víctima fue identificada como Calixto Antolín Ramírez Martínez, quien guardaba prisión preventiva bajo una acusación vinculada a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas. De acuerdo con informaciones preliminares, el interno llevaba un año, un mes y 20 días recluido, sin que hasta el momento se ofrecieran mayores detalles sobre el estado de su proceso judicial.

Los primeros reportes indican que Ramírez Martínez habría sufrido un infarto, sin embargo, esa versión deberá ser confirmada mediante el levantamiento oficial del cadáver y los estudios médicos correspondientes.

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Investigación en curso

Al centro penitenciario se esperaba la llegada del médico legista, representantes del Ministerio Público y miembros de la Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim) de la Policía Nacional, para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las pesquisas de rigor.

La muerte de Ramírez Martínez vuelve a colocar sobre la mesa la situación de los privados de libertad en condición preventiva, muchos de los cuales permanecen durante largos períodos en prisión sin una sentencia definitiva.

Familiares y allegados esperan que las autoridades ofrezcan una explicación clara sobre las circunstancias en que ocurrió el deceso, incluyendo si el interno había presentado problemas de salud previos, si recibió asistencia médica oportuna y cuáles fueron las condiciones en las que fue encontrado.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información sobre el caso.