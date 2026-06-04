Defensa Civil recupera el cuerpo de un joven en un canal de Santiago
El director regional del Indrhi autorizó el cierre de compuertas de la infraestructura para facilitar las labores de rescate y recuperación de la víctima
La Defensa Civil recuperó la noche de ayer miércoles el cuerpo sin vida de Daniel Luna, un joven de 19 años residente en el distrito municipal de Cienfuegos, quien había sido reportado como desaparecido mientras se bañaba en el canal Ulises Francisco Espaillat.
El hallazgo se produjo alrededor de las 10:30 de la noche, luego de un amplio operativo de búsqueda iniciado tras la desaparición del joven a las 4:10 de la tarde.
La labor fue realizada por la Unidad de Búsqueda y Rescate Acuático de la Defensa Civil de Santiago Oeste-Cienfuegos, con el apoyo de diversas instituciones de respuesta que participaron en las operaciones de rastreo.
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Detalles de la desaparición
- De acuerdo con los informes, Daniel Luna desapareció mientras se encontraba en las aguas del canal Ulises Francisco Espaillat, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate.
Las autoridades informaron que la localización del cuerpo fue posible gracias al trabajo coordinado entre los organismos de socorro y al respaldo del ingeniero Romero, director regional del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), quien autorizó el cierre de las compuertas del canal para facilitar las labores de recuperación.
Entregan cuerpo a las autoridades
Tras la recuperación del cadáver, este fue entregado a miembros de la Policía Nacional, el Departamento de Investigaciones de Homicidios, el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los procedimientos correspondientes establecidos por la ley.
- El encargado de la Defensa Civil Santiago Oeste-Cienfuegos, Jona Casilla, expresó sus condolencias a los familiares del joven fallecido y destacó el esfuerzo realizado por los equipos de rescate.
"Misión cumplida. Paz a su alma", manifestó Casilla al concluir el operativo.
Por su parte, el director provincial de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias, agradeció la colaboración de las instituciones que participaron en las labores de búsqueda y recuperación.