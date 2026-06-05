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VIDEO | Yipeta de lujo cae dentro de excavación en una avenida de Santiago

La yipeta BMW negra, quedó atrapada en la zanja, que estaba delimitada con vallas y mallas de seguridad

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Una yipeta cayó en una excavación localizada en el centro de la avenida Juan Pablo Duarte, frente a Ágora Santiago Center, luego de que su conductor perdiera el control, la noche de ayer, jueves.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran una yipeta BMW negra dentro de la zanja.

  • El vehículo quedó con daños visibles en su carrocería.

La zona donde ocurrió el accidente estaba delimitada con vallas y mallas de seguridad colocadas alrededor de la excavación para alertar a los conductores.

  • Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre las circunstancias en que el vehículo terminó dentro del área intervenida.

Tampoco se ha informado si el accidente dejó personas lesionadas.

Condiciones de la obra y seguridad vial en la zona

La zanja donde cayó la yipeta corresponde a una obra en ejecución que desarrolla la plaza comercial Ágora Santiago Center en ese tramo de la vía.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.