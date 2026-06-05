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Canal de riego en Santiago
Canal de riego en Santiago

Un hombre y una mujer mueren tras caer vehículo a un canal de riego en Santiago

Las víctimas fueron identificadas como Julio Álvarez y Olga María Amparo

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Un hombre y una mujer mueren tras caer vehículo a un canal de riego en Santiago
Personal del Ministerio Público y miembros del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente. (FUENTE EXTERNA)

Dos personas murieron ahogadas este viernes luego de que el vehículo en el que se desplazaban cayera al canal de riego Ulises Francisco Espaillat (UFE), tramo Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste.

Las víctimas fueron identificadas como Julio Álvarez, de nacionalidad venezolana, y Olga María Amparo.

Ambos viajaban a bordo de un Toyota Corolla, blanco, placa A234351.

RELACIONADAS

Defensa Civil

Sus cuerpos fueron recuperados en el lugar del hecho por personal de la Defensa Civil.

  • El levantamiento fue realizado por un médico legista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Personal del Ministerio Público y miembros del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.