Policía activa búsqueda de "Mantequilla" por tentativa de homicidio y estafa

En marzo de 2024, un tribunal condenó a García a dos años de prisión suspendida tras hallarlo culpable de estafa mediante abuso de confianza ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este sábado que activó la búsqueda de Wilkin García Peguero, mejor conocido como "Mantequilla", quien es investigado por la presunta comisión de los delitos de asociación de malhechores, tentativa de homicidio agravada, golpes y heridas voluntarias y estafa.

La Policía indicó que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Monte Plata emitió una orden de arresto contra García Peguero por la presunta comisión de los citados delitos, en perjuicio del ciudadano Yeison Mata Albuey.

La orden fue emitida a solicitud del Ministerio Público, que presentó evidencias e indicios vinculados al caso durante el proceso investigativo.

La institución exhortó a García Peguero a entregarse por la vía que estime pertinente y solicitó a la ciudadanía suministrar cualquier información que contribuya a su localización a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) o de la dependencia policial más cercana.

Antecedentes

"Mantequilla" saltó a la fama en 2022, cuando cientos de personas acudían a su negocio atraídas por la promesa de duplicar el dinero invertido en poco tiempo. En medio de esa euforia, fue visto como un benefactor local: ayudaba a pagar medicamentos, colaboraba con familias necesitadas y financiaba estudios. Para muchos, había hecho más por el pueblo que las autoridades tradicionales.

La narrativa comenzó a resquebrajarse cuando el sistema dejó de pagar y las denuncias se multiplicaron. Lo que en su momento se defendía como un negocio "innovador" terminó siendo calificado por la justicia como un esquema piramidal.

En marzo de 2024, un tribunal lo condenó a dos años de prisión suspendida tras hallarlo culpable de estafa mediante abuso de confianza, además de ordenarle devolver el dinero a decenas de víctimas.

Policía Nacional activa búsqueda de "Mantequilla" por presunta tentativa de homicidio, asociación de malhechores y estafa.



La Policía Nacional informó que mantiene activa la búsqueda de Wilquin García Peguero (a) "Mantequilla", requerido mediante la orden de arresto No.... pic.twitter.com/NAp3N1xkbv — Policía Nacional República Dominicana (@PoliciaRD) June 6, 2026

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