La Policía abate a presunto delincuente buscado por tentativa de homicidio en Samaná

La Policía Nacional informó que Mateo Encarnación permanecía prófugo desde que fue emitida una orden judicial el pasado 28 de enero, por lo que se mantenían activas las labores de localización para su captura. ( FUENTE EXTERNA )

Un presunto delincuente identificado como Joel Antonio Mateo Encarnación, alias "Biciclón", murió la noche del viernes tras resultar herido durante una intervención de agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en el sector El Mango, municipio Sánchez, provincia Samaná.

De acuerdo con la Policía Nacional, el hombre era buscado mediante una orden de arresto por su presunta participación en un caso de tentativa de homicidio ocurrido en Bonao, provincia Monseñor Nouel, donde resultó herido de bala el ciudadano Reinoso Espinal.

La institución informó que Mateo Encarnación permanecía prófugo desde que fue emitida la orden judicial el pasado 28 de enero, por lo que se mantenían activas las labores de localización para su captura.

Según el informe preliminar, al momento de ser localizado, el presunto delincuente habría atacado a tiros a los agentes, produciéndose un "intercambio de disparos" en el que resultó herido.

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Posteriormente fue trasladado a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Una pistola y cinco apresados

Durante la intervención, las autoridades ocuparon una pistola Glock que presuntamente fue utilizada por el hoy occiso para enfrentar a la patrulla policial.

La Policía también informó que cinco personas que se encontraban junto a Mateo Encarnación fueron detenidas para fines de investigación, mientras continúan las indagatorias relacionadas con el caso.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.