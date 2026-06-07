Las Parras solo permitirá visitas conyugales y para entrega de medicamentos tras incidente

Las medidas de control que iniciaron las autoridades de la Dirección General de Prisiones generaron descontento en Las Parras y un intento de motín. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) informó este domingo que suspendió, como medida preventiva, las visitas a los reclusos que no sean estrictamente conyugales y para entrega de medicamentos.

La medida se toma luego del arresto de una mujer el sábado que trató de introducir sustancia prohibida al recinto.

"Se mantienen las visitas conyugales y de familiares que llevan medicamentos a sus privados de libertad; el resto de las visitas se suspendieron como medida preventiva hasta que se complete la investigación" Comunicado de prensa Dgspc “

Apresamiento de mujer e intento de motín

La institución indicó que ayer sábado el personal de seguridad procedió a entregar al Ministerio Público a la mujer que trató de introducir la sustancia ilícita, cuyo nombre se reserva para proteger a una niña de 11 años de edad que la detenida llevó al recinto aprovechando que era el día de visita de los hijos a sus padres.

Según la Dgspc, alrededor de las 4:00 de la tarde la seguridad detectó a un privado de libertad que intentaba salir del área de visita infantil portando en sus partes íntimas un paquete de forma cilíndrica, el cual fue ocupado por el personal de vigilancia.

Por sus características físicas, olor y textura, se presume que la sustancia contenida en dicho paquete podría ser marihuana, por lo que las autoridades realizarán los procedimientos correspondientes para someter al interno a la acción de la justicia por ese hecho.

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La Dgspc explicó que, producto de ambas medidas de control, varios internos intentaron alterar el orden en sus áreas de alojamiento.

Fruto de este incidente alrededor de 12 privados de libertad resultaron con lesiones leves y otros con contusiones siendo atendidos por el personal médico del lugar, y otros cuatro fueron trasladados a centros hospitalarios donde fueron evaluados, se les practicaron varios estudios y posteriormente despachados, por lo que retornaron al CCR-Las Parras.

Las autoridades iniciaron las evaluaciones correspondientes para establecer las responsabilidades de lugar, conforme a los procedimientos institucionales y al marco legal vigente

Domingo tranquilo

En el comunicado de prensa se informa, además, que este domingo 7 de junio de 2026, el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras desarrolla sus actividades de manera normal, bajo las debidas medidas de seguridad.

Las autoridades penitenciarias reafirmaron su compromiso con la integridad de los internos y con el fortalecimiento de los protocolos de seguridad para evitar la introducción de sustancias prohibidas a los recintos penitenciarios.

Recordó que todo el personal de la Dgspc trabaja para que los reclusos puedan desenvolverse en un ambiente de dignidad y para que sus familiares que están fuera puedan tener la tranquilidad deseada por todos.