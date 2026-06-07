Mujer embarazada de 20 semanas muere tras ser apuñalada presuntamente por su pareja en Higüey

La Policía Nacional junto con el Ministerio Público investigan las circunstacias en que ocurrió el hecho. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Una mujer embarazada de 20 semanas falleció la madrugada de este domingo mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey, luego de resultar gravemente herida con un arma blanca durante un presunto incidente de violencia intrafamiliar ocurrido en su residencia.

La víctima fue identificada como Yarian Chami Cedano Cedano, de 31 años de edad, residente en el sector Villa Cerro de esta ciudad.

De acuerdo con informaciones preliminares, la mujer fue trasladada al centro de salud por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 alrededor de la 1:00 de la madrugada de este domingo.

Al momento de su ingreso, los médicos diagnosticaron un trauma abierto de tórax provocado por heridas de arma blanca tipo cuchillo, además de presentar un paro cardiorrespiratorio y un embarazo de 20 semanas de gestación.

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Detalles del incidente

Según las versiones preliminares ofrecidas por un familiar a las autoridades, las heridas habrían sido ocasionadas presuntamente por su pareja sentimental, conocido únicamente como "Bertico", durante un conflicto ocurrido en la vivienda donde ambos residían.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Cedano Cedano falleció mientras era atendida en el área de emergencia del referido centro hospitalario.

Investigación en curso

Las autoridades policiales y el Ministerio Público investigan las circunstancias en que ocurrió el hecho, con el propósito de esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades correspondientes.

El caso ha generado consternación entre familiares y residentes de la comunidad, quienes lamentan la muerte de la joven y el bebé que llevaba en el vientre.

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