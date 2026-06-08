Policía busca a hombre acusado de matar a su pareja embarazada en Higüey

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, muestra la fotografía de José Alberto Peralta Corporán, alias "Bertico", acusado de causar la muerte de su pareja sentimental, Yaidy Chami Cedeño. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este lunes que mantiene activa la búsqueda de José Alberto Peralta Corporán, alias "Bertico", acusado de causar la muerte de su pareja sentimental, Yaidy Chami Cedeño Cedeño, de 32 años y con 20 semanas de embarazo, en un hecho ocurrido en el sector Villa Cerro, en Higüey, provincia La Altagracia.

Según las investigaciones preliminares, la mujer falleció a causa de múltiples heridas de arma blanca que presuntamente le habría ocasionado Peralta Corporán durante un incidente registrado en la vivienda donde ambos residían.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, indicó que las autoridades continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero del sospechoso, quien permanece prófugo.

"Le hacemos un llamado para que se entregue por la vía que considere pertinente y responda ante la justicia por los hechos que se le atribuyen", expresó Pesqueira.

Falleció tras ser trasladada a un centro de salud

De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima fue trasladada alrededor de la 1:00 de la madrugada del domingo al Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Al llegar al centro médico, los galenos diagnosticaron un trauma abierto de tórax provocado por heridas de arma blanca, además de un paro cardiorrespiratorio. La mujer cursaba un embarazo de 20 semanas al momento de su fallecimiento.

Familiares consultados por las autoridades señalaron que las heridas habrían sido ocasionadas presuntamente por su pareja sentimental durante una discusión ocurrida en la residencia que compartían.