La aeronave Gulfstream G200, matrícula N318JF, que se accidentó la tarde de ayer en el Aeropuerto Internacional de La Romana tenía cerca de 22 años de servicio, y era utilizada para vuelos ejecutivos privados internacionales. La vida útil de esas aeronaves oscila entre 30 y 35 años.

De acuerdo con registros de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el avión fue fabricado en el 2004 y obtuvo su certificado de aeronavegabilidad el 23 de septiembre de ese mismo año. La aeronave estaba registrada a nombre de Aibonito Aviation LLC, una empresa con sede en San Juan, Puerto Rico.

El jet ejecutivo, identificado con el número de serie 093, modelo bimotor, estaba diseñado para operaciones corporativas y vuelos de mediano y largo alcance. Estaba equipado con dos motores Pratt & Whitney Canada PW306A y contaba con capacidad certificada para hasta 19 ocupantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/dl-2026-06-08t083729678-cc2bfae7.jpg Restos de la aeronave Gulfstream G200 matrícula N318JF tras el accidente ocurrido durante una maniobra de aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de La Romana. (FUENTE EXTERNA)

Cronología del último vuelo

Según la información de seguimiento aéreo de la plataforma Flightradar24, la aeronave despegó ayer, a las 12:11 p. m., en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico. Posteriormente, aterrizó en La Romana a las 12:43 p. m.

Alrededor de las 3:30 p. m., inició un nuevo vuelo con destino a Austin, Texas, en Estados Unidos. Sin embargo, minutos después del despegue, la tripulación declaró una emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana y solicitó retornar al aeropuerto para realizar un aterrizaje urgente en la terminal.

Tras declarar la alerta, debido a un problema técnico, posiblemente una falla de motor, la tripulación inició el retorno hacia el aeropuerto local, pero aproximadamente 40 minutos después la aeronave se accidentó durante la maniobra de aterrizaje de emergencia.

Dos víctimas mortales

En el avión viajaban únicamente los pilotos estadounidenses Erick Javier Diago, de 39 años, y Rudy Ghazal, de 34, quienes fallecieron a consecuencia del accidente.

Diago era el piloto de la aeronave, certificado por la FAA. Estaba habilitado para operar vuelos privados nacionales e internacionales de mediano y largo alcance. Asimismo, contaba con credenciales como piloto remoto e instructor de tierra.

Ghazal se desempeñaba como copiloto o primer oficial de la aeronave accidentada. De acuerdo con los registros de la FAA, contaba con habilitaciones para operar aeronaves multimotor terrestres y privilegios comerciales para aviones monomotor terrestres y marítimos. Además, poseía certificaciones como piloto remoto e instructor de tierra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/dl-2026-06-08t114257795-795e6fe7.jpg Erick Javier Diago, piloto al mando de la aeronave Gulfstream 200 matrícula N318JF, y Rudy Ghazal, copiloto del vuelo. (FUENTE EXTERNA)

Al momento del siniestro, ambos realizaban una operación privada internacional que tenía como propósito trasladarse a Austin, Texas, donde recogerían al exreceptor de Grandes Ligas Yadier Molina y a su familia.

La investigación El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias que provocaron la emergencia y el posterior accidente de la aeronave.

Horas de vuelo

Aunque no se ha informado oficialmente cuántas horas de vuelo acumulaba el avión al momento del accidente, de acuerdo con informaciones obtenidas, la edad de una aeronave no necesariamente refleja el estado de sus componentes.

Un piloto dominicano explicó a Diario Libre que una aeronave puede acumular 100,000 horas de vuelo a lo largo de su vida operativa, mientras que sus motores pueden haber sido sustituidos o sometidos a revisiones mayores en distintas etapas, siguiendo los programas de mantenimiento establecidos por los fabricantes.

"El fabricante del motor recomienda, por ejemplo, que a las 100,000 horas a un avión hay que cambiarle el motor. Eso depende del fabricante", explicó.

Asimismo, indicó que, además del reemplazo de los motores cuando corresponde, las turbinas son sometidas a inspecciones y mantenimiento periódicos una vez alcanzan determinadas cantidades de horas de operación.