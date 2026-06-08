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niño ahogado
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Menor de tres años fallece tras presunto ahogamiento en centro recreativo de La Altagracia

El menor, de nacionalidad haitiana, fue encontrado en estado crítico en una piscina, donde intentaron brindarle asistencia inmediata

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    Menor de tres años fallece tras presunto ahogamiento en centro recreativo de La Altagracia
    El niño habría fallecido mientras se bañaba en una piscina (FUENTE EXTERNA)

    Un menor de aproximadamente tres años de edad falleció la tarde del domingo tras un presunto ahogamiento ocurrido en un centro recreativo de esta provincia, según informaciones preliminares.

    De acuerdo con los datos obtenidos por este medio, el hecho se registró alrededor de las 3:43 de la tarde de ayer domingo, mientras el niño, identificado únicamente con las iniciales S.H., compartía junto a familiares y otras personas que se encontraban en el establecimiento.

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    Las versiones preliminares indican que el menor fue encontrado dentro de una de las piscinas en estado crítico. De inmediato, personas presentes en el lugar intentaron auxiliarlo, mientras unidades de emergencia acudieron para brindarle asistencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el infante perdió la vida.

    Se informó que el niño era de nacionalidad haitiana y residía junto a su familia en esta provincia.

    Investigación y reacciones tras el suceso

    Las circunstancias en que ocurrió el suceso aún no han sido esclarecidas, por lo que las autoridades correspondientes realizan las investigaciones de lugar para determinar cómo se produjo el lamentable hecho.

    • El caso ha causado consternación entre familiares, allegados y personas que se encontraban en el establecimiento al momento del incidente.
    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.