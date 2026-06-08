Pelea a botellazos y trompadas en parque acuático de Santiago Oeste deja varios heridos

La pelea en el parque acuático de Santiago Oeste ocurrió el domingo en la tarde. ( FUENTE EXTERNA )

Una pelea a botellazos y trompadas registrada en un parque acuático ubicado en el sector Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste, provocó momentos de pánico entre decenas de visitantes que disfrutaban del lugar.

Videos que circulan en redes sociales muestran a varios hombres y mujeres enfrentándose en plena área de piscinas de Afrika Park,, mientras otros asistentes intentaban detener la trifulca.

El incidente ocurrió la tarde del domingo en una de las zonas más concurridas del centro recreativo, donde se encontraban numerosas familias, incluidos niños.

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Sobre las víctimas

De manera extraoficial, se informó que al menos siete personas resultaron heridas durante el enfrentamiento, aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre la gravedad de las lesiones ni sobre posibles detenidos.

Las causas que dieron origen a la riña aún no han sido establecidas oficialmente.

Ni la administración del establecimiento ni las autoridades policiales han emitido una versión sobre lo ocurrido. El hecho ocurrió la tarde de ayer domingo.

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