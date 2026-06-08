La Policía Nacional informó este lunes que mantiene activa la búsqueda de Wilkin García Peguero, conocido como "Mantequilla", sobre quien pesa una orden de búsqueda y captura vinculada a un caso que se encuentra bajo investigación.

Es investigado por la presunta comisión de los delitos de asociación de malhechores, tentativa de homicidio agravada, golpes y heridas voluntarias y estafa.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que la orden judicial fue emitida hace varios días y que las autoridades han realizado gestiones para lograr su localización.

Según indicó, se han producido contactos indirectos con García Peguero a través de personas que han servido como mediadores entre las partes.

Pesqueira reveló que sostuvo una conversación con Mantequilla, quien le manifestó su disposición de entregarse voluntariamente ante las autoridades. No obstante, aclaró que esa decisión corresponde exclusivamente al imputado y a sus representantes legales.

Acciones de la Policía Nacional

Mientras tanto, la Policía aseguró que continúa desarrollando labores de inteligencia y búsqueda con el objetivo de ubicar a García Peguero y ponerlo a disposición del Ministerio Público y de los tribunales competentes.

La institución reiteró que se mantiene abierta a recibir la entrega voluntaria del requerido, al tiempo que continúa ejecutando las acciones correspondientes para garantizar el cumplimiento de la orden emitida en su contra.