Dos pilotos de amplia trayectoria: las víctimas del accidente aéreo en La Romana

Erick Javier Diago, piloto al mando de la aeronave Gulfstream 200 matrícula N318JF, y Rudy Ghazal, copiloto del vuelo. ( FUENTE EXTERNA )

Erick Javier Diago, de 39 años, era el piloto al mando de la aeronave Gulfstream 200, matrícula N318JF, que se accidentó la tarde de ayer en el Aeropuerto Internacional de La Romana mientras realizaba un vuelo privado internacional. Junto a él se encontraba el copiloto Rudy Ghazal; ambos perdieron la vida en el siniestro.

Erick Javier Diago

Diago, de ciudadanía estadounidense, se desempeñaba como piloto corporativo principal de la empresa Aibonito Aviation LLC.

Certificado por la Administración Federal de Aviación (FAA), Diago estaba habilitado para operar vuelos privados nacionales e internacionales de mediano y largo alcance. Su trayectoria estuvo ligada a la aviación ejecutiva, un sector caracterizado por el transporte privado de empresarios, personalidades y clientes de alto perfil.

Registros de la FAA muestran que Diago contaba con habilitación para operar aeronaves multimotor y estaba certificado para pilotar distintos modelos de aviones ejecutivos y comerciales, entre ellos los Boeing 727 y 737, así como varias aeronaves de la serie Gulfstream, incluyendo los modelos G-200 y G-IV.

La FAA también registra que poseía una certificación médica de primera clase vigente, emitida en mayo de 2026, requisito exigido para pilotos que realizan operaciones de transporte aéreo profesional. Asimismo, contaba con credenciales como piloto remoto e instructor de tierra.

Amigos del piloto han expresado su pesar en redes sociales, describiendo a Diago como una persona "generosa" y "un ser humano extraordinario".

Rudy Ghazal

Rudy Ghazal, de 34 años, se desempeñaba como copiloto o primer oficial de la aeronave accidentada. Al igual que Diago, era ciudadano estadounidense y formaba parte de la plantilla de pilotos de Aibonito Aviation LLC.

Ghazal desarrollaba su carrera dentro de la aviación corporativa, participando en operaciones de vuelos privados y chárter. De acuerdo con los registros de la FAA, contaba con habilitaciones para operar aeronaves multimotor terrestres y privilegios comerciales para aviones monomotor terrestres y marítimos.

Su licencia incluía certificaciones para distintos modelos de aeronaves ejecutivas, entre ellas los Gulfstream G-200 y G-IV, además de los modelos Cessna CE-500 y CE-650, Challenger CL-600 y Hawker Siddeley HS-125.

La FAA también registra que mantenía una certificación médica de primera clase, emitida en febrero de 2026, requisito indispensable para desempeñarse en operaciones aéreas profesionales.

Además de sus funciones como piloto, Ghazal poseía certificaciones como piloto remoto e instructor de tierra.

Una misión privada

Al momento del accidente, Diago y Ghazal, los únicos ocupantes del avión, realizaban una operación privada internacional contratada para trasladarse a Austin, Texas, donde recogerían al exreceptor de Grandes Ligas, Yadier Molina, y a su familia.

De acuerdo con un comunicado del aeropuerto de La Romana, la tripulación declaró una emergencia cuando se encontraba a 16 millas náuticas al suroeste de la provincia, y poco después del despegue, intentó regresar a la terminal aérea para realizar un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, el avión se accidentó durante la maniobra de retorno.

Las autoridades aeronáuticas mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias que provocaron el accidente, mientras organismos de emergencia y seguridad activaron los protocolos correspondientes para atender la situación.