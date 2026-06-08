Se entrega hombre acusado de matar a su pareja embarazada en Higüey

Jobel Alberto Peralta Corporán (a) "Bertico", es acusado matar a su pareja. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este lunes que se entregó de manera voluntaria Jobel Alberto Peralta Corporán (a) "Bertico", quien era buscado por su presunta responsabilidad en la muerte de su pareja embarazada, Yarian Chami Cedeño, de 31 años, en un hecho ocurrido en el sector Villa Cerro, de Higüey, provincia La Altagracia.

La entrega se produjo en la provincia San Pedro de Macorís, donde familiares del imputado coordinaron con las autoridades su presentación, indica la institución en una nota de prensa.

Posteriormente, Peralta Corporán fue trasladado a Higüey para continuar con el proceso investigativo y los procedimientos legales correspondientes.

Acciones de la autoridad y proceso legal

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima falleció a causa de múltiples heridas de arma blanca que presuntamente le fueron ocasionadas por Peralta Corporán.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos criminales y anunció que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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