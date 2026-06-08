×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
acusado de matar pareja
acusado de matar pareja

Se entrega hombre acusado de matar a su pareja embarazada en Higüey

Jobel Alberto Peralta Corporán, alias "Bertico", era buscado por la muerte de Yarian Chami Cedeño, de 31 años

    Expandir imagen
    Se entrega hombre acusado de matar a su pareja embarazada en Higüey
    Jobel Alberto Peralta Corporán (a) "Bertico", es acusado matar a su pareja. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó este lunes que se entregó de manera voluntaria Jobel Alberto Peralta Corporán (a) "Bertico", quien era buscado por su presunta responsabilidad en la muerte de su pareja embarazada, Yarian Chami Cedeño, de 31 años, en un hecho ocurrido en el sector Villa Cerro, de Higüey, provincia La Altagracia.

    La entrega se produjo en la provincia San Pedro de Macorís, donde familiares del imputado coordinaron con las autoridades su presentación, indica la institución en una nota de prensa.

    • Posteriormente, Peralta Corporán fue trasladado a Higüey para continuar con el proceso investigativo y los procedimientos legales correspondientes.
    RELACIONADAS

    Acciones de la autoridad y proceso legal

    De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima falleció a causa de múltiples heridas de arma blanca que presuntamente le fueron ocasionadas por Peralta Corporán.

    La Policía Nacional reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos criminales y anunció que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.