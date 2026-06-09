La CIAA continúa investigación sobre accidente aéreo en La Romana

Restos de la aeronave Gulfstream G200 matrícula N318JF tras el accidente ocurrido el 7 de junio durante una maniobra de aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

La Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) de la República Dominicana informó este martes que todavía no cuenta con conclusiones sobre las causas del accidente de la aeronave Gulfstream G200 matrícula N318JF ocurrido la tarde del domingo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de La Romana, donde fallecieron los piloto estadounidenses Erick Javier Diago y Rudy Ghazal.

En declaraciones ofrecidas a Diario Libre, el director interino de la CIAA, Pedro Alberto Piña, explicó que los investigadores continúan recopilando evidencias y realizando los análisis técnicos correspondientes antes de emitir cualquier conclusión oficial.

"Todavía nosotros no tenemos conclusiones y estamos investigando, haciendo las investigaciones pertinentes y hasta que nosotros no terminemos no podemos dar una información porque no hay nada concluyente", afirmó.

El funcionario indicó que, una vez avance el proceso investigativo, ofrecerán detalles a través de una rueda de prensa.

Piña insistió en que cualquier hipótesis que circule en este momento carece de sustento oficial: "Todo lo que se pueda decir no es concluyente, son suposiciones, análisis y cosas que estamos haciendo".

Asimismo, destacó que en el aeropuerto de La Romana se encuentra un personal trabajando en las evaluaciones de lugar.

Trabajan en recuperar caja negra

Consultado sobre la recuperación de la caja negra de la aeronave, el director interino de la CIAA indicó que no tenía una confirmación definitiva al respecto, aunque estimó que las labores para extraerla podrían concretarse en las próximas horas.

"De hoy a mañana la sacan... tengo que averiguar con los técnicos", expresó.

El accidente ocurrió luego de que la tripulación declarara una emergencia minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional de La Romana con destino a Austin, Texas, en Estados Unidos, debido a un problema técnico. De acuerdo con las autoridades aeroportuarias, la aeronave intentó regresar a la terminal para realizar un aterrizaje de emergencia, pero se accidentó durante la maniobra.

La investigación es encabezada por la CIAA, con el apoyo del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), con el objetivo de determinar las circunstancias que provocaron el siniestro.

Piden que EE. UU. lidere investigación

El Consejo de Capitanes, entidad compuesta por pilotos de origen dominicano y con sede en Florida, solicitó ayer que la investigación sea liderada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos (NTSB), en coordinación con las autoridades aeronáuticas dominicanas.

La entidad sostuvo que esta solicitud se fundamenta en la "falta de confianza" que, a su juicio, existe actualmente en la gestión de la CIAA, debido a que no ha dado informaciones concluyentes del accidente de la empresa Helidosa, ocurrido en diciembre de 2021, donde fallecieron nueve personas.