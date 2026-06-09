Joven herida de bala en la cabeza por su expareja en Santiago continúa luchando por su vida

Yasmín Paola Arias Taveras, de 19 años, resultó herida de un disparo en la cabeza que presuntamente le realizó su expareja. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Los días transcurren entre la incertidumbre y la esperanza para los familiares de Yasmín Paola Arias Taveras, una joven de 19 años que permanece en cuidados intensivos en el hospital José María Cabral y Báez, de la provincia Santiago, tras resultar herida de un disparo en la cabeza que presuntamente le realizó su expareja.

A varios días del hecho que ha conmocionado al municipio Esperanza, de donde es la pareja, sus seres queridos continúan aferrados a cada informe médico que refleje algún avance en su estado de salud.

"Lo único que le pido a Dios es que me la saque adelante", expresó entre lágrimas su padre, Julio Arias.

El señor, de unos 45 años, permanece junto a otros familiares acompañando a la joven durante su proceso de recuperación.

De acuerdo con el más reciente informe médico, la joven permanece bajo ventilación mecánica y continúa siendo evaluada por el equipo de neurología.

Los especialistas indicaron que se encuentra hemodinámicamente estable y recibe terapia antibiótica de amplio espectro como parte del tratamiento posterior al procedimiento neuroquirúrgico al que fue sometida.

Sin embargo, su estado sigue siendo de pronóstico reservado.

Mientras esperan noticias favorables, la familia también reclama justicia.

Sus parientes piden a las autoridades garantizar que el responsable responda por la tentativa.

Las jornadas para sus familiares transcurren entre visitas al centro de salud, cadenas de oración y muestras de solidaridad de personas que se han unido a su causa desde distintos puntos del país.

"Ha sido una situación muy dolorosa para todos. Seguimos confiando en Dios y en que ella pueda salir victoriosa de esta batalla", manifestó Maciel de los Santos Gómez, tía de la joven.

Presunto agresor será sometido

Por el caso permanece detenido Andrews José Burgos Castillo, alias "la Ciencia", de 19 años, señalado como el presunto responsable de la agresión.

Se espera que el joven sea presentado el próximo viernes ante el juez de la Oficina de Atención Permanente, donde el Ministerio Público solicitará medidas de coerción en su contra por tentativa de homicidio.