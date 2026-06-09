Policía mata hombre en San Cristóbal

Un hombre identificado como Mauricio Medina, alias "Vapora" y "Lilo", murió la tarde de este martes tras resultar herido de bala por agentes de la Policía Nacional durante una intervención en el sector Las Flores, en la provincia San Cristóbal, conforme a informes de la institución.

De acuerdo con la versión ofrecida por la Policía Nacional, agentes de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) se trasladaron al lugar luego de recibir información sobre la presencia de Medina, quien era buscado mediante una orden de arresto pendiente.

La entidad dijo que el hombre era "altamente peligroso". Estaba acusado de robo en perjuicio de una mujer.

Según el informe preliminar, al notar la presencia de los agentes, el hombre habría disparado contra la patrulla con un revólver, lo que provocó que los policías respondieran al ataque, resultando este herido.

Una nota de prensa indica que tras el incidente, Medina fue trasladado al Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina, donde falleció mientras "recibía atenciones médicas".

La institución informó que el caso fue documentado para los fines correspondientes y que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho.

Detalles sobre el incidente

Al notar la presencia policial, Medina presuntamente habría realizado un disparo con un arma de fuego tipo revólver contra los agentes actuantes, quienes repelieron la agresión, resultando este herido.

Señala que de inmediato fue auxiliado y trasladado al Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina, donde falleció.

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