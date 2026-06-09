×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Policía mata hombre
Policía mata hombre

Policía mata hombre en San Cristóbal

La entidad dijo que Mauricio Medina, alias "Vapora", resultó herido de bala durante un incidente ocurrido en el sector Las Flores

    Expandir imagen
    Policía mata hombre en San Cristóbal
    Imagen ilustrativa. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    Un hombre identificado como Mauricio Medina, alias "Vapora" y "Lilo", murió la tarde de este martes tras resultar herido de bala por agentes de la Policía Nacional durante una intervención en el sector Las Flores, en la provincia San Cristóbal, conforme a informes de la institución.

    De acuerdo con la versión ofrecida por la Policía Nacional, agentes de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) se trasladaron al lugar luego de recibir información sobre la presencia de Medina, quien era buscado mediante una orden de arresto pendiente.

    La entidad dijo que el hombre era "altamente peligroso". Estaba acusado de robo en perjuicio de una mujer.

    Según el informe preliminar, al notar la presencia de los agentes, el hombre habría disparado contra la patrulla con un revólver, lo que provocó que los policías respondieran al ataque, resultando este herido.

    Una nota de prensa indica que tras el incidente, Medina fue trasladado al Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina, donde falleció mientras "recibía atenciones médicas".

    La institución informó que el caso fue documentado para los fines correspondientes y que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho.

    RELACIONADAS

    Detalles sobre el incidente

    Al notar la presencia policial, Medina presuntamente habría realizado un disparo con un arma de fuego tipo revólver contra los agentes actuantes, quienes repelieron la agresión, resultando este herido.

    Señala que de inmediato fue auxiliado y trasladado al Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina, donde falleció.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.