Padre de menor hallada muerta en Boca Chica dice que no descansará hasta que se haga justicia

El padre de la menor de 13 años que fue encontrada sin vida la tarde del martes, en circunstancias violentas, dentro de una propiedad privada del sector Valiente, en el distrito municipal La Caleta, municipio de Boca Chica, expresó su indignación y dolor por el crimen de su hija.

Durante declaraciones ofrecidas a medios de comunicación, Wilfrido Diroche exigió a las autoridades que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley y describió la muerte de Zarah Diroche Montero como un acto de extrema crueldad.

El hombre sostuvo que su hija era una niña inocente y afirmó que las agresiones habrían sido cometidas con un alto grado de violencia.

"Yo espero que les caiga todo el peso de la ley", manifestó Diroche, quien cuestionó que los responsables sean tratados como menores de edad debido a la gravedad de los hechos.

El padre también expresó preocupación por el tiempo que podría tomar el proceso judicial y advirtió que espera una respuesta contundente de las autoridades.

No obstante, aseguró que no descansará hasta que se haga justicia.

Apresan a menores

Por el hecho, dos adolescentes de 12 y 13 años se encuentran bajo custodia de las autoridades competentes, conforme a los protocolos establecidos para casos que involucran a personas menores de edad.

A través de un comunicado de prensa, la Policía Nacional informó este miércoles que las autoridades de la jurisdicción especializada investigan las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Asimismo, indicó que en la escena donde fue encontrado el cuerpo sin vida de la menor fueron ocupadas varias evidencias, entre ellas un arma blanca y bebidas alcohólicas.

Las autoridades señalaron que la investigación se desarrolla de manera conjunta entre los organismos correspondientes, bajo la coordinación del Ministerio Público especializado en niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan dentro del marco legal vigente.