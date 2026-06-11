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hallan dos muertos en Piantini
hallan dos muertos en Piantini

Hallan muertos a madre e hijo en un apartamento de Piantini; una joven permanece hospitalizada

La Policía Nacional informó que se investigan las causas de los fallecimientos

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    Hallan muertos a madre e hijo en un apartamento de Piantini; una joven permanece hospitalizada
    La Policía Nacional indicó que el caso continúa bajo investigación y que ofrecerá mayores detalles conforme avancen las pesquisas. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó este jueves sobre la muerte de una madre y su hijo, quienes fueron hallados sin vida en un apartamento alquilado a través de Airbnb, ubicado en el sector Piantini, en el Distrito Nacional.

    El vocero de la institución, Diego Pesqueira, indicó que una tercera persona, fue encontrada en el lugar y permanece ingresada en un centro de salud. El hecho ocurrió en la torre Arpel II. 

    Pesqueira explicó a Diario Libre que, hasta el momento, se desconocen las causas de los fallecimientos y que están a la espera de los resultados de las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

    Caso bajo investigación

    Asimismo, señaló que las identidades de los fallecidos aún no han sido reveladas.

    Una fuente informó a Diario Libre que una de las hipótesis que se investigan es una posible intoxicación alimentaria.

    La Policía Nacional indicó que el caso continúa bajo investigación y que ofrecerá mayores detalles conforme avancen las pesquisas, incluyendo la identificación de las víctimas.

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