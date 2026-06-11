Hallan muertos a madre e hijo en un apartamento de Piantini; una joven permanece hospitalizada

La Policía Nacional indicó que el caso continúa bajo investigación y que ofrecerá mayores detalles conforme avancen las pesquisas. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este jueves sobre la muerte de una madre y su hijo, quienes fueron hallados sin vida en un apartamento alquilado a través de Airbnb, ubicado en el sector Piantini, en el Distrito Nacional.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, indicó que una tercera persona, fue encontrada en el lugar y permanece ingresada en un centro de salud. El hecho ocurrió en la torre Arpel II.

Pesqueira explicó a Diario Libre que, hasta el momento, se desconocen las causas de los fallecimientos y que están a la espera de los resultados de las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

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Caso bajo investigación

Asimismo, señaló que las identidades de los fallecidos aún no han sido reveladas.

Una fuente informó a Diario Libre que una de las hipótesis que se investigan es una posible intoxicación alimentaria.

La Policía Nacional indicó que el caso continúa bajo investigación y que ofrecerá mayores detalles conforme avancen las pesquisas, incluyendo la identificación de las víctimas.

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