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hallan dos muertos en Piantini
hallan dos muertos en Piantini

Madre e hijo hallados muertos en Piantini eran dominicanos con ciudadanía de EE. UU.

Raisa Juliza Mendoza y su hijo, Cornelio Jadin Nael, fueron encontrados sin signos vitales dentro de un apartamento alquilado a través de Airbnb

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    Madre e hijo hallados muertos en Piantini eran dominicanos con ciudadanía de EE. UU.
    Imagen ilustrativa. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades informaron la noche de este jueves que la mujer y su hijo hallados muertos en un apartamento del ensanche Piantini (Distrito Nacional) eran dominicanos con ciudadanía estadounidense.

    La Policía Nacional indicó que Raisa Juliza Mendoza, de 49 años, y su hijo, Cornelio Jadin Nael, de 24, fueron encontrados sin signos vitales dentro de un apartamento alquilado a través de Airbnb, ubicado en la torre Arpel de ese sector.

    El vocero de la institución del orden, Diego Pesqueira, sostuvo que están a la espera de los resultados de las autopsias y los análisis toxicológicos practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales serán determinantes para establecer las causas de las muertes.

    • No obstante, señaló que, según los primeros informes, los cuerpos de los fallecidos no presentan signos de violencia.
    RELACIONADAS

    Estado de la investigación

    Las autoridades indicaron que una tercera persona vinculada al caso, Carolyn Milagros Pérez, de 22 años, permanece ingresada en un centro de salud, donde recibe atenciones médicas.

    La joven mantenía una relación sentimental con el hoy occiso Cornelio Jadin Nael.

    De acuerdo con Pesqueira, tan pronto las condiciones de salud de Pérez lo permitan, será entrevistada para contribuir al esclarecimiento del suceso.

    La Policía Nacional reiteró que continúa las investigaciones en coordinación con el Ministerio Público.

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