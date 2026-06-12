×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
accidente motocicleta Moca
accidente motocicleta Moca

Joven muere durante presunta competencia clandestina de motocicletas en Moca

El accidente se produjo cuando el joven competía con otros motociclistas, lo que ha generado preocupación entre los vecinos sobre la seguridad en la zona y la necesidad de medidas para prevenir más tragedias

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Joven muere durante presunta competencia clandestina de motocicletas en Moca
Imagen ilustrativa de Shutterstock sobre un accidente de motocicleta. (FUENTE EXTERNA)

Un joven perdió la vida la noche de ayer, jueves, en un accidente de tránsito ocurrido en la comunidad Estancia Nueva, en Moca, provincia Espaillat, mientras presuntamente participaba en una competencia clandestina de motocicletas.

La víctima, identificada hasta el momento como Aron, falleció al impactar la motocicleta que conducía contra una yipeta en la conocida recta del kilómetro 5 de esa localidad.

Según versiones preliminares, el joven competía junto a otros motociclistas cuando se produjo el impacto con el vehículo, provocándole heridas que le causaron la muerte en el lugar.

  • Personas cercanas al fallecido indicaron que era conocido en Santiago por dedicarse a la mecánica de motores y pasolas, además de participar con frecuencia en actividades relacionadas con carreras clandestinas de motocicletas.

Impacto en la comunidad y solicitud de intervención

Los residentes en Estancia Nueva describen el referido tramo como escenario frecuente de carreras ilegales de motocicletas.

Solicitaron la intervención urgente de las autoridades para frenar estas competencias clandestinas y evitar que más jóvenes pierdan la vida en medio de estas carreras ilegales.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.