Joven muere durante presunta competencia clandestina de motocicletas en Moca

Imagen ilustrativa de Shutterstock sobre un accidente de motocicleta. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven perdió la vida la noche de ayer, jueves, en un accidente de tránsito ocurrido en la comunidad Estancia Nueva, en Moca, provincia Espaillat, mientras presuntamente participaba en una competencia clandestina de motocicletas.

La víctima, identificada hasta el momento como Aron, falleció al impactar la motocicleta que conducía contra una yipeta en la conocida recta del kilómetro 5 de esa localidad.

Según versiones preliminares, el joven competía junto a otros motociclistas cuando se produjo el impacto con el vehículo, provocándole heridas que le causaron la muerte en el lugar.

Personas cercanas al fallecido indicaron que era conocido en Santiago por dedicarse a la mecánica de motores y pasolas, además de participar con frecuencia en actividades relacionadas con carreras clandestinas de motocicletas.

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Impacto en la comunidad y solicitud de intervención

Los residentes en Estancia Nueva describen el referido tramo como escenario frecuente de carreras ilegales de motocicletas.

Solicitaron la intervención urgente de las autoridades para frenar estas competencias clandestinas y evitar que más jóvenes pierdan la vida en medio de estas carreras ilegales.