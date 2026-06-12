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mujer fallecida en Piantini
mujer fallecida en Piantini

Las autoridades inspeccionan torre de Piantini donde murieron madre e hijo

Caroline Milagros Pérez, de 22 años, fue la única sobreviviente y ya recibió el alta médica tras ser atendida en un centro de salud

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    Las autoridades inspeccionan torre de Piantini donde murieron madre e hijo
    Agentes del Dicrim en el lobby de la torre de apartamentos Arpel 07 ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

    Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) realizaron este viernes un levantamiento en la torre Arpel 07, ubicada en el ensanche Piantini, Distrito Nacional, donde fueron hallados sin vida, la tarde de ayer Raisa Yulisa Serrano Mendoza y su hijo, Yadhir Nael Cornelio.

    Como parte de las pesquisas, los investigadores revisaron las cámaras de seguridad y recopilaron evidencias que podrían ayudar a esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, en los que murieron la mujer, quien cumpliría 50 años en septiembre, y su descendiente de 24 años.

    Interrogan a sobreviviente

    Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades también interrogan a Caroline Milagros Pérez, de 22 años, quien al momento del hallazgo de los cadáveres fue encontrada con vida en el apartamento y debió ser ingresada en un centro médico.

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    De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, de manera preliminar se maneja la posibilidad de una intoxicación. 

    En ese sentido, equipos de investigación inspeccionaron un restaurante del municipio Juan Dolio donde los involucrados habrían cenado horas antes de la emergencia.

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    Infografía
    Los uniformados arribaron a la torre de apartamentos en horas de la mañana. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
    • Asimismo, indicó que personal del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Cuerpo de Bomberos realizó levantamientos tanto en el apartamento como en el establecimiento comercial, como parte del proceso para determinar las causas de lo ocurrido.

    El caso continúa bajo investigación por parte de los organismos competentes.

    TEMAS -

      Licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con trayectoria en periódicos de la República Dominicana.