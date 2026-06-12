Un hombre mató a su expareja de una estocada en Puerto Plata

Jowi Manuel Paulino habría asesinado a su expareja, Lisbeth Beltré, con un arma blanca. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer de 29 años murió la noche del jueves a causa de una herida de arma blanca que presuntamente le ocasionó su expareja sentimental, en un hecho ocurrido en la calle 30 de Marzo, en la provincia Puerto Plata.

La víctima fue identificada como Lisbeth Beltré, de 29 años de edad.

De acuerdo con el diagnóstico médico, la joven falleció a consecuencia de una herida punzocortante en el abdomen.

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Arresto del presunto agresor

El presunto agresor es Jowi Manuel Paulino, también de 29 años, quien fue arrestado por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) poco después de ocurrido el hecho.

Según informó la Policía Nacional, Beltré fue atacada mortalmente por su expareja sentimental por circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

La institución indicó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.