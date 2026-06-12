Volvió a RD para cumplir un sueño y murió junto a su hijo en una torre de Piantini

Raisa Yulisa Serrano Mendoza, la mujer que fue hallada muerta junto a uno de sus hijos, Yadhir Nael Cornelio, en una torre de Piantini. ( FUENTE EXTERNA )

Recibir una villa y compartir con sus familiares, este era el propósito del viaje a la República Dominicana de Raisa Yulisa Serrano Mendoza, la mujer que falleció junto a uno de sus hijos la tarde de ayer, jueves, en circunstancias aún no esclarecidas.

La víctima, emigró a Estados Unidos cuando tenía apenas 12 años. Construyó su vida en esa nación y regresó hace aproximadamente dos semanas a su natal República Dominicana para concretar uno de sus mayores proyectos personales: comprar una propiedad.

"Ella vino a recibir una villa que compró en Punta Cana", reveló a la periodista Rosa Encarnación el tío de la occisa, Roberto Trinidad.

El hombre señaló que uno de los mayores deseos de su sobrina era celebrar ese logro junto a sus familiares, por lo que había invitado a sus parientes a la nueva residencia para inmortalizar la compra con una fotografía de recuerdo.

Piden respeto

Trinidad explicó que su sobrina nunca tuvo problemas relacionados con el consumo de drogas ni otros vicios, por lo que instó a la población a evitar las especulaciones y esperar los resultados de las investigaciones.

"Hay mucha gente que especula mucho... Nunca, gracias a Dios, se supo que ella tuviera ningún vicio", enfatizó.

Raisa Yulisa, quien iba a cumplir 50 años en septiembre próximo, llegó al país desde Providencia, Rhode Island, acompañada de uno de sus hijos, identificado como Yadhir Nael Cornelio, de 24 años, quien también perdió la vida mientras se encontraban en la torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.

Su tío destacó que Raisa era madre de cinco hijos y una mujer trabajadora que había dedicado años de esfuerzo para alcanzar sus metas.

En el apartamento donde fueron encontrados sin vida Raisa y Yadhir también se encontraba la novia de este último, Caroline Milagros Pérez, de 22 años, quien, de acuerdo con declaraciones de la Policía, recibe asistencia médica en un centro de salud.