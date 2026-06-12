La joven Carolyn Milagros Pérez, de 22 años, única sobreviviente del caso en el que una madre y su hijo fueron encontrados muertos en un apartamento del ensanche Piantini, recibió este viernes el alta médica y actualmente es entrevistada por el Ministerio Público como parte de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La información fue ofrecida por el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, quien explicó que la joven permanecía ingresada tras sufrir una presunta intoxicación asociada a la ingesta de alimentos, según los informes preliminares manejados por las autoridades.

Pesqueira indicó que, tras su recuperación, Pérez está siendo interrogada por la fiscal a cargo del caso, con el apoyo de agentes investigadores de la Policía Nacional que actúan como auxiliares del Ministerio Público.

La joven mantenía una relación sentimental con Cornelio Jadin Nael, de 24 años, una de las víctimas encontradas sin vida junto a su madre, Raisa Juliza Mendoza, de 49 años, dentro de un apartamento alquilado a través de Airbnb en la torre Arpel, ubicada en el ensanche Piantini, en el Distrito Nacional.

Las autoridades informaron previamente que ambos eran dominicanos con ciudadanía estadounidense y que, de acuerdo con los primeros levantamientos, los cuerpos no presentaban signos visibles de violencia.

Verificarán establecimiento donde cenaron

Según la Policía, el testimonio de Pérez podría aportar información relevante para reconstruir las horas previas al hallazgo de los cadáveres y contribuir al esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrieron las muertes.

Como parte de las pesquisas, equipos del Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública y el Cuerpo de Bomberos han participado en inspecciones y levantamientos técnicos en el lugar de los hechos.

Asimismo, las autoridades informaron que realizarán verificaciones en el establecimiento donde, según testimonios preliminares, las víctimas y otros familiares habrían cenado la noche anterior al suceso.

Resultados de las autopsias

El portavoz policial indicó que las investigaciones fueron ampliadas para establecer con precisión las circunstancias que rodean este caso y determinar las causas reales de las muertes.

En ese sentido, señaló que será necesario esperar los resultados de las autopsias y análisis toxicológicos realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales serán determinantes para establecer las causas de las muertes.