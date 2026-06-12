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    | 2 min de lectura

    VIDEO | Cámara capta momento en que seis hombres asaltan a repartidor de un colmado en Alma Rosa I

    El repartidor, identificado como Yorky Medrano Paul, fue perseguido por seis individuos en motocicletas antes de ser asaltado

    La Policía Nacional investiga un asalto cometido contra un repartidor de un colmado en el sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este, momento que quedó captado por una cámara y posteriormente fue difundido en redes sociales.

    De acuerdo con las investigaciones preliminares, la entidad del orden informó que la víctima fue identificada como Yorky Medrano Paul, de 18 años, quien presuntamente fue perseguido por seis individuos que se desplazaban en tres motocicletas.

    Según el reporte policial, los asaltantes interceptaron al joven frente a un establecimiento comercial de la zona y lo despojaron de 1,600 pesos en efectivo antes de emprender la huida.

    • Las imágenes del hecho, que circulan en redes sociales, muestran parte de la acción perpetrada por los desconocidos, lo que ha permitido a las autoridades dar seguimiento al caso.
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    El colmado para el cual colabora el delivery que fue asaltado.
    El colmado para el cual colabora el delivery que fue asaltado. (FUENTE EXTERNA)

      Investigación en curso

      Como parte de las diligencias investigativas, agentes de la División de Recuperación de Vehículos Robados, con asiento en el Ensanche Ozama, realizaron un descenso al Colmado Taveras, donde ocurrió el hecho, con el propósito de entrevistar testigos y recopilar evidencias que permitan identificar a los responsables.

      La institución informó que profundiza las investigaciones para localizar a los implicados y ponerlos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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