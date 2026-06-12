Dolor e incertidumbre marcan a familiares de fallecidos en torre de Piantini

Raisa Yulisa Serrano Mendoza, la mujer que fue hallada muerta junto a uno de sus hijos, Yadhir Nael Cornelio, en una torre de Piantini. ( FUENTE EXTERNA )

En shock, sumidos en el dolor y la incertidumbre, se encuentran los familiares de la mujer hallada sin vida junto a su hijo la tarde del jueves en la torre Arpel 07, ubicada en el ensanche Piantini, del Distrito Nacional.

Roberto Trinidad, tío de la víctima, informó que aún intentan asimilar la repentina muerte de Raisa Yulisa Serrano Mendoza, de 49 años, y de Yadhir Nael Cornelio, de 24, quienes fueron encontrados sin vida en el apartamento donde se hospedaban, alquilado a través de la plataforma Airbnb, horas después de cenar en un restaurante de Juan Dolio.

"Lo único que nosotros sabemos hasta ahora es que la encontraron sin vida y que todavía están esperando la autopsia", expresó el pariente de la occisa al conversar con reporteros de Diario Libre.

La mujer había viajado el lunes desde Providence, Rhode Island, hacia la República Dominicana para recibir una villa que habría adquirido en el polo turístico de Punta Cana. Para ese viaje llegó al país acompañada de su hijo y de la novia de este, Carolyn Milagros Pérez, de 22 años, quien fue la única persona hallada con vida en el apartamento.

La joven recibió asistencia médica en un centro de salud tras sufrir una presunta intoxicación alimentaria. De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, luego de recibir el alta médica fue entrevistada por el Ministerio Público como parte de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Ciudadanos estadounidenses

Roberto Trinidad explicó que Raisa, su hijo y la pareja de este eran dominicanos con ciudadanía estadounidense, razón por la que la mayoría de sus familiares cercanos reside en Estados Unidos.

En ese sentido, indicó que los parientes coordinan los trámites correspondientes para trasladar los restos de Raisa y Yadhir a territorio estadounidense.

"Estamos esperando la autopsia. Todavía no sabemos nada; estamos en un limbo, como dicen", manifestó.

Según relató Trinidad, Raisa Yulisa era madre de cinco hijos, cuyas edades oscilan entre los 15 y 32 años.

Las autoridades continúan las investigaciones y esperan los resultados de los estudios forenses para determinar las circunstancias en que ocurrieron las muertes.