¿Quién encontró sin vida a la mujer y su hijo en el apartamento de Piantini?

La torre Arpel 07, ubicada en el ensanche Piantini, del Distrito Nacional ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Una empleada de limpieza de la empresa que administra apartamentos de Airbnb en la torre Arpel 07, ubicada en el ensanche Piantini, en el Distrito Nacional, fue quien encontró los cuerpos sin vida de una mujer y su hijo la mañana del jueves 11 de junio.

De acuerdo con informaciones no oficiales obtenidas entre residentes del edificio, las víctimas tenían previsto abandonar el apartamento ese mismo día. Por esa razón, alrededor de las 11:00 de la mañana, una trabajadora acudió a la unidad para realizar las labores de limpieza y acondicionar el inmueble para los próximos huéspedes.

Al ingresar al apartamento, la empleada halló sin vida a Raisa Yulisa Serrano Mendoza, de 49 años, y a Yadhir Nael Cornelio, de 24. En el lugar también encontró a Carolyn Milagros Pérez, de 22 años y novia del joven fallecido, quien se encontraba en estado de desorientación.

Tras el hallazgo, se notificaron a las autoridades pertinentes, quienes se presentaron en la escena para iniciar las investigaciones correspondientes.

La mujer vino a recibir una villa

Serrano Mendoza había viajado el lunes desde Providence, Rhode Island, hacia la República Dominicana para recibir una villa que habría adquirido en el polo turístico de Punta Cana. Para ese viaje llegó al país acompañada de su hijo y la novia de este, quien fue la única sobreviviente de la tragedia.

Carolyn Milagros Pérez recibió asistencia médica en un centro de salud tras sufrir una presunta intoxicación alimentaria. De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, luego de recibir el alta médica fue entrevistada por el Ministerio Público como parte de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.